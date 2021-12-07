"الخارجية" تدين بشدة الاعتداء الإسرائيلي على مرفأ اللاذقية

دانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بشدّة الاعتداء الصاروخي الاسرائيلي الذي تعرّضت له الجمهورية العربية السورية، والذي استهدف حاويات في مرفأ اللاذقيّة، صباح اليوم الثلاثاء الواقع في 07/12/2021.

وأكدت “الخارجية” وقوف لبنان الدائم حكومة وشعبا الى جانب الجمهورية العربية السورية بما يحافظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

يشار إلى أن وكالة “سانا” التابعة للنظام السوري، كانت قد نقلت عن مصدر عسكري سوري قوله إن طائرات إسرائيلية محلقة فوق البحر المتوسط أطلقت عدة صواريخ عند الساعة 01:23 فجرا بالتوقيت المحلي صوب ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري.