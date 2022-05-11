"الخارجية" تدين مقتل أبو عاقلة وتدعو لمحاسبة قوات الإحتلال

دانت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، “بشدة جريمة القتل التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة، في منطقة جنين المحتلة أثناء قيامها بعملها، كما التعدي على الصحافي علي المسودي، منتج في القناة نفسها، وإصابته بجروح”.

وأكدت “تمسك لبنان بمبادىء القانون الدولي”، معتبرة أن “هذه الجرائم الإسرائيلية المتكررة انتهاك للقانون الدولي الإنساني وخرق لحرية الإعلام والصحافة، والحق في التعبير عن الرأي، والحق في الوصول إلى المعلومات”.

ودعت إلى “إجراء التحقيقات اللازمة لمحاسبة قوات الاحتلال واتخاذ كل الإجراءات التي تحول دون استمرار ارتكاب جرائم كهذه”.

قُتلت بدم بارد

وقُتلت مراسلة قناة “الجزيرة” الزميلة شيرين أبو عاقلة اليوم الأربعاء، بعد إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء تغطيتها اقتحام مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، صباح اليوم.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أكّدت إصابة شيرين برصاصة حية في الرأس، والصحافي علي السمودي برصاصة حية في الظهر ووضعه مستقرّ.