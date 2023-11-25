الخارجية تشكر المفوضية الأوروبية إلتزامها رفع المعاناة عن الشرائح الأكثر فقرًا

تبلغت وزارة الخارجية والمغتربين، بـ”إرتياح وسرور قرار الاتحاد الأوروبي ممثلا بمفوض إدارة الأزمات يانيس لينرتشيتش تحويل مبلغ إضافي قدره ١٥ مليون يورو لمساعدة الاشخاص الأكثر حاجة من اللبنانيين والنازحين السوريين، على أثر لقائه الوزير عبدالله بوحبيب أمس”.

وشكرت الوزارة في بيان، للمفوضية الأوروبية “استمرار التزامها رفع المعاناة عن الشرائح الاجتماعية الأكثر فقرا”، وأملت “استمرار الحوار والتعاون للوصول الى حلول مستدامة هدفها العودة الآمنة والسريعة للنازحين السوريين الى ديارهم”.

وكان قد اختتم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب زيارته لبروكسل أمس الجمعة(24/11/2023)، بلقاء عقده مع المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيس لينرتشيش.

وخلال اللقاء، بحث بو حبيب ولينرتشيش في موضوع اللاجئين السوريين، وتوافقا على أن الإنسان هو إنسان أينما كان، ولا يمكن ربط المساعدات الإنسانية للنازحين بإقامتهم خارج بلدهم الأم، فهم أيضا يحتاجون إلى المساعدة ليتمكنوا من العودة واعادة الاستقرار في ديارهم”.

وسينتقل بو حبيب اليوم إلى برشلونة لعقد لقاءات مع مجموعة من وزراء الخارجية، على هامش المشاركة في أعمال مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط المخصص لموضوع غزة.