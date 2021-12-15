"الخارجية" تعلن القوائم الانتخابية الأولية لمستوفي شروط التصويت في الخارج

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنّها “استلمت القوائم الانتخابية الأولية لغير المقيمين من وزارة الداخلية والبلديات والتي تشمل أسماء الأشخاص الراغبين في الاقتراع في الخارج والذين تتوافر فيهم الشروط القانونية بحسب البلدان والبعثات وعددهم 225114، وسيُصار إلى نشرها وتعميمها بكافة الوسائل المتاحة من خلال البعثات الديبلوماسية والقنصلية وعبر توفير نسخ في مقرّاتها ليتمكن جميع المواطنين غير المقيمين من الاطلاع عليها وطلب تصحيحها عند الاقتضاء ابتداء من اليوم ولغاية 1 كانون الثاني 2022.

كما أعلنت الوزارة بانها نشرت رابط القوائم التابع للمديرية العامة للأحوال الشخصية (https://www.dgcs.gov.lb/arabic/voters-list) على موقعها الالكتروني للاطلاع عليها وتصحيحها.

أمّا بالنسبة للمغتربين المتواجدين في لبنان خلال فترة تصحيح القوائم، والتي تصادف فترة الأعياد، فيمكن أن يتقدموا بالطلبات نفسها مباشرة في لبنان أسوة بالمقيمين.