الثلاثاء 23 رجب 1444 ﻫ - 14 فبراير 2023 |
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"الخارجية" تنشر آخر الإحصاءات حول أعداد الضحايا اللبنانيّين في تركيا

منذ 12 دقيقة
وزارة الخارجية اللبنانية

وزارة الخارجية اللبنانية

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نشرت وزارة الخارجية والمغتربين آخر الإحصاءات الواردة من سفارة لبنان في أنقرة حول أعداد اللبنانيين من ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا:

_ أعداد المتوفين ٩ أشخاص، نقلت جثامين ٣ منهم إلى لبنان والستة الباقين تم دفنهم في تركيا.

_ أعداد المفقودين والمرجح أن يكونوا ما زالوا تحت الانقاض ٦ أشخاص.

_ أعداد الذين تم تأمينهم والتأكد من سلامتهم ٧٠ شخصًا.

_ أعداد الأشخاص الذين تم تداول أسمائهم على وسائل التواصل الاجتماعي على أنهم لبنانيين، ومن المرجح أن يكون قسم منهم سوريين أو فلسطينيين ٤٠ شخصًا.

وأكدت وزارة الخارجية أن السفارة اللبنانية لدى أنقرة ما زالت تتابع بشكل يومي وحثيث المعلومات حول مصير اللبنانيين، من أجل تحديث الأعداد المذكورة أعلاه بصورة مستمرة.

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