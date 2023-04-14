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"الخارجية" تُرحّب بالبيان السعودي - السوري بعد لقاء جدة

منذ دقيقتين
وزارة الخارجية

وزارة الخارجية تدين حادثة اليونيفيل

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رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين بالبيان السعودي-السوري المشترك الصادر في ختام لقاء وزيري خارجية البلدين في جدة. وثمّنت في بيان، “رغبة السعودية وسوريا في العمل على تهيئة الظروف المناسبة والمساعدة لتحقيق عودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين الى وطنهم”، معلنةً إستعدادها التعاون من أجل إنهاء معاناة النازحين في لبنان.

وقالت: “كذلك يدعم لبنان ويشجّع المساعي والجهود العربية كافة للوصول الى حل عربي للأزمة السورية، في إطار حل سياسي يحفظ وحدة الأراضي السورية وسيادتها وإستقرارها، ويدعم بسط سلطة الدولة، بما يحقق آمال وطموحات الشعب السوري بالرخاء والأمان”.

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