"الخارجية" دانت الإجراءات الإسرائيلية التعسّفية

دانت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، “الإجراءات الإسرائيلية التعسفية وغير القانونية الهادفة إلى الحد من وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة في القدس الشريف يوم السبت المقبل للاحتفال بسبت النور، حيث تشكل انتهاكا واضحا للحق الطبيعي والقانوني والإنساني في حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية”.

وحذرت من “المخاطر المتزايدة الناجمة عن التصعيد الإسرائيلي المتعمد ضد الفلسطينيين من خلال استفزاز مشاعرهم الدينية”، داعية المجتمع الدولي إلى “الضغط على إسرائيل لاحترام الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس وأماكنها المقدسة والتوقف عن تقييد حرية العبادة فيها”.