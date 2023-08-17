الخميس 1 صفر 1445 ﻫ - 17 أغسطس 2023 |
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"الخارجية" قلقة من ازدواجية تعاطي بعض الدول مع المهاجرين غير الشرعيين

منذ 9 دقائق
الخارجية اللبنانية

الخارجية اللبنانية

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أشارت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان حول الهجرة غير الشرعية، إلى أنّ “لبنان تبلّغ انطلاق قارب هجرة غير شرعي من مياهه باتّجاه قبرص. وإذ تدين وزارة الخارجية والمغتربين الهجرة غير الشرعية، تؤكّد التزام لبنان باستقبال حاملي الأوراق الثبوتية اللبنانية من المهاجرين الموجودين على متنها. وتشدّد على رفض لبنان استقبال أيّ مهاجر غير لبناني هاجر بطريقة غير شرعية مهما تكن نقطة انطلاق القارب الذي كان على متنه”.

أضاف البيان: “هذا وتعرب الوزارة عن قلقها إزاء ازدواجية المعايير لدى بعض الدول والجهات في التعاطي مع المهاجرين غير الشرعيين، وخاصّة السوريين منهم. فهذه الدول ترفض إدخالهم إليها وتعيدهم قسرًا عبر دولٍ ثالثة إلى مناطق سورية تصفها هي نفسها بأنّها غير آمنة”.

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