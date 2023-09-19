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الخارجية اللبنانية: لوقف الأعمال العسكرية في ناغورنو كاراباخ

منذ 45 دقيقة
آخر تحديث: 19 - سبتمبر - 2023 11:13 مساءً
الخارجية اللبنانية

الخارجية اللبنانية

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أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن أسفها لتجدد الأعمال العسكرية في إقليم ناغورني كاراباخ، ومعربة عن قلقها البالغ إزاء هذا الأعمال الحربية المستجدة والقتل والتدمير.

كما دعت إلى وقف الأعمال العسكرية واحترام وقف إطلاق النار، مشددة على ضرورة ضبط النفس وتجنب التصعيد العسكري واحترام مبادىء القانون الدولي والإتفاقات الموقعة.

وشجبت أيضًا إستهداف وقتل المدنيين والأبرياء العزل.

كذلك، دعت الوزارة إلى اعتماد الحلول السلمية لفض النزاعات المكرسة في شرعة الأمم المتحدة لعودة الأمن والإستقرار إلى إقليم ناغوزني كاراباخ.

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