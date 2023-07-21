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"الخارجية": نرحّب بأيّ مسعى دولي لسنّ تشريعات تحرم الإساءة للرموز الدينية

منذ 36 دقيقة
وزارة الخارجية

وزارة الخارجية تدين حادثة اليونيفيل

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أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن “استهجان اللبنانيين، لما يرمز إليه لبنان من نموذج للعيش المشترك بين الاديان والحضارات، وادانتهم السماح مرة أخرى الإساءة إلى القرآن الكريم في إستوكهولم، مما يشكل انتهاكاً مستمراً لمشاعر المسلمين وكرامتهم”.

ودعت الوزارة في بيان، “السلطات السويدية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لوضع حد لكل ما من شأنه تعميق مشاعر الكراهية والاسلاموفوبيا، والعنصرية بكل أشكالها، والتحريض على العنف، والاساءة للأديان”.

كذلك شجبت الوزارة “عملية إحراق العلم العراقي خلال التظاهرة في ستوكهولم وتدعو لمحاسبة الفاعلين دون تردد، بالتوازي مع إدانتها للاعتداء الذي تعرضت له سفارة السويد في بغداد، على خلفية ما حصل في المرة السابقة من حرق للقران الكريم”. وأشادت “في هذا المجال بموقف الحكومة العراقية الرافض لهذا الإعتداء وعزمها على محاسبة المسؤولين عنه”.

كما رحبت الوزارة “بأي مسعى دولي لسن تشريعات تحرم الاساءة للرموز والمقدسات الدينية”.

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