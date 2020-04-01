الخارجية وضعت رابطا لتسجيل الملف الشخصي للبنانيين الراغبين في العودة

وضعت ​وزارة الخارجية والمغتربين​ على موقعها الرسمي رابطا لتسجيل الملف الشخصي ل​لبنان​يين الراغبين في العودة إلى لبنان في ظل أزمة فيروس كورونا:

https://mfa.gov.lb/arabic/return-to-lebanon

وكان مجلس الوزراء وافق، في جلسته الأخيرة يوم أمس، على اقتراح اللجنة الوزارية في ما يخص عودة المغتربين اللبنانيين الراغبين بالعودة، على أن يُصار إلى إدخال بعض التعديلات التفصيلية، ويبدأ تطبيق الخطة يوم الأحد في 5 نيسان.

وأشارت مصادر إلى أنّ الرحلات التي ستنقل المغتربين اللبنانيين العالقين في الخارج والراغبين بالعودة الى لبنان ستنطلق يوم الأحد المقبل.

وتشير المعلومات الى أنّ أولى الرحلات ستكون من السعودية، باريس، افريقيا (رحلتان) وتركيا، على أن تصدر خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة جداول بالرحلات.