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"الخارجيّة" ترحّب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة لتقييم عمل "الأونروا"

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 23 - أبريل - 2024 6:00 مساءً
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رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان، بالتقرير الصادر عن لجنة المراجعة المستقلة لتقييم عمل “الأونروا”، مقدرة عمل اللجنة.

كما ثمنت الوزارة خلاصات التقرير حول “عدم وجود بديل للانروا، وأهمية استمرار عملها لأنها تعطي أمل بإعادة الحقوق للشعب الفلسطيني، وحصولهم على دولتهم المستقلة الموعودة، وفقاً لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة، مشيرة إلى أنّه “يتكامل ذلك مع الجهود والحملة الدبلوماسية التي بذلها الجانب اللبناني للإضاءة على أهمية هذا الهيئة، وضرورة تمويلها للإستمرار برسالتها، وفقا لمقاصد الامم المتحدة ومبادئها”.

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