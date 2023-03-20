الخارج حسم خياره.. فهل تذهب الرئاسة نحو "الخيار الثالث"؟!

بات جليًّا بعد دخول الفراغ الرئاسي شهره الرابع، وبلوغ تعداد الجلسات الفاشلة لملء الشغور الرقم 11، أنّ الحلّ للملف الرئاسي في رأي اللبنانيين يرقد بعيدًا من لبنان، لا سيما وأن طرق الداخل المؤدية إلى انتخاب رئيس للبلاد مقطوعة، فلا توافق ممكنًا ولا استجابة لأي جهود أو مبادرات حوارية.

في حين أنّ الخارج حسم خياره وقراره بعدم التدخل في الملف، وأكّد بكل اللغات العربية والفرنسية والانكليزية أن لا أحد في الخارج، مهما بلغت قوته وقدرته وتأثيره، يمكن أن ينوب عن اللبنانيين في اختيار رئيس الجمهورية. وما حصل في الاجتماع الخماسي في باريس وفق ما تسرّب من مصادر مواكبة لحركة الاتصالات والمشاورات حول ملء الشغور في سدة الرئاسة، ينبغي أن يُشكّل حافزًا للبنانيين كي يقتنعوا بصورة نهائية أنّ باب الحلّ الخارجي مقفل بالكامل، وأن لا نية للأميركيين أو الفرنسيين أو السعوديين في أن يكون أيّ منهم طرفًا مباشراً في الملف الرئاسي أو التدخل في أسماء أو حتى تحديد مواصفات. هل هناك أوضح من رسالة كهذه تقول للبنانيين أن لا دور مباشر لنا ولن ندخل في أي نقاش أو جدال حول أسماء أو معايير فاختيار رئيس هو شأنكم وهذه مسؤوليتكم.

عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب سعيد الأسمر يقول لـ”المركزية” في هذا الإطار: “إنّه وبحسب المعطيات، فإنّ لبنان متروك لاتفاق اللبنانيين أنفسهم، وأنّ الخارج وتحديداً المعني بالوضع في لبنان لن يتدخل مباشرة في الانتخابات الرئاسية وهو أكّد في أكثر من موقف ومناسبة أن على اللبنانيين المبادرة إلى انتخاب رئيس للبلاد بمعزل عن أي إرادة أو تدخل خارجي”.

وعن الاتفاق السعودي – الايراني يقول: “من الخطأ ظن البعض من محور الممانعة أنّ مفاعيل هذا الاتفاق قد تكسبه أوراقًا قد يستعملها محليًّا، لأنّ لا الرياض استسلمت لطهران ولرؤيتها وسياستها في المنطقة، ولا هي حلت إلى الآن ملفاتها الخلافية مع الجانب الإيراني. من هنا مهلة الشهرين لاختبار مدى تقيد الإيرانيين بمضامين البيان المشترك”.

ويدعو الأسمر إلى التركيز على إيجاد حلول داخلية لأزمات لبنان وانهياراته بدل التلهي برسم أوهام ومحاولة ترجمة تمنيات إلى وقائع. ويضيف: السعوديون أعلمونا على لسان أكثر من مسؤول ومنهم وزير الخارجية فيصل بن فرحان أن على اللبنانيين تسوية أوضاعهم عوض الرهان على التسويات الخارجية والإقليمية”.

ويتابع، مشيراً إلى أنّ “ورقة مرشح الممانعة لن تمر، وإن كان من تأثير لاتفاق بكين على لبنان والاستحقاق الرئاسي تحديدًا فهو سيترجم بالبحث عن مرشح تسوية أو ما يعرف بالخيار الثالث بعد التراجع عن الأسماء المتداولة والمحسوبة على فريقي ما يعرف بالمعارضة والممانعة”.

ويختم مؤكدًا أنّ “الاتفاق كرّس الصين قوة سياسية عالمية بعد القوة الاقتصادية وتوسعها باتجاه الشرق والخليج”.