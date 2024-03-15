الخازن استمع لمعاناة الأندية الرياضية: نتابع هذا الملفّ

استقبل النائب فريد هيكل الخازن وفداً من أندية كسروان – الفتوح الذي شرح للخازن الصعوبات التي تعانيها هذه الأندية في ظلّ الوضع الإقتصادي والإجتماعي الصعب الذي يعيشه لبنان، إضافة الى المشاكل التي تواجهها في الآونة الأخيرة.

وتوقّف الوفد مطوّلاً عند الغبن الذي يطال نادي الكهرباء – زوق مكايل تحديداً، ومحاولة البعض إخراجه من ملعبه الذي يشغله منذ حوالي ٥٠ سنة ضاربين عرض الحائط تاريخ النادي العريق الحافل بالإنجازات والألقاب الكثيرة التي حققها في مختلف الألعاب الفردية والجماعية داخل حدود الوطن وخارجه، ومتجاهلين دوره في إعلاء شأن الرياضة اللبنانية في أصعب المراحل التي مرّت بها البلاد في الثمانينات والتسعينات خصوصاً في العاب كرة السلة وكرة الطائرة وكرة اليد والمبارزة.

من جهته، استمع الخازن للمعاناة التي تعاني منها الاندية الرياضية وتحديدا نادي الكهرباء، مؤكداً متابعته لهذا الملف لما يحمي استمرارية وجود كل الاندية الرياضية لما لها من دور مهمّ في خلق جيل واعٍ ومثقّف، ولكي تبقى الملاعب الرياضية منارة مضاءة ومساحة خصبة للتلاقي الحضاري والبنّاء بين مختلف اللاعبين واللاعبات من مختلف إنتماءاتهم وطوائفهم ومناطقهم.