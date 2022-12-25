الخازن: البلد لا يُمكن أن يُكمل من دون رئيس

أعلن النائب فريد الخازن أننا نطرح سليمان فرنجيّة كمرشّح توافقي ونعتبر أنّه يتمتّع بما يكفي من صفات في هذا الشأن والبلد لا يُمكن أن يُكمل من دون رئيس.

ويتزامن الفراغ الرئاسي مع وجود حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، وفي وقت يشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

ورجّح البنك الدولي في أن “يؤدي الفراغ السياسي غير المسبوق إلى زيادة تأخير التوصل لأي اتفاق بشأن حل الأزمة وإقرار الإصلاحات الضرورية، مما يعمّق محنة الشعب اللبناني”.

ونبّه إلى أنّ “الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الذي شهده لبنان منذ عام 2018 والبالغ 37.3 في المئة وهو يُعد من بين أسوأ معدلات الانكماش التي شهدها العالم، قد قضى على ما تحقق من نمو اقتصادي على مدار 15 عاماً، بل ويقوض قدرة الاقتصاد على التعافي”.