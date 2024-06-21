الخازن: الجيش الإسرائيلي أعجز من أن يفتح جبهة ثانية

إستبعد الوزير السابق وديع الخازن “أن يشنّ العدوّ الإسرائيلي حرباً شاملة على لبنان”.

ورأى في بيان أن “الجيش الإسرائيلي أعجز من أن يفتح جبهة ثانية بعد الخسائر الفادحة التي تكبّدها ويتكبدُّها على المستوى البشري والتجهيزات، وهو يحتاج إلى أعوام عدة لكي يعوّض خساراته ، لا سيما وأن الوضع الداخلي الاسرائيلي هش والخلافات بين نتنياهو والقيادات السياسية والأمنية تتفاقم”.

وأكّد أن “لا مفر لإسرائيل من وقف حربها على الجنوب اللبناني وعلى غزة، وأن المقاومة في لبنان بقيادة أميها العام تضاعفت قدراتها وزادت خبرتها الدفاعية، فضلاً عن أنها نجحت في ان تُشكّل سدّاً منيعاً بوجه الغطرسة الإسرائيلية والاعتداءات على لبنان”

ونوّه الخازن ب”العلاقات التاريخية بين لبنان وقبرص”، مُشكّكاً في” نجاح إسرائيل تعكير أجواء الصداقة والتعاون بين البلدين”.