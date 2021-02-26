الخازن: الراعي أكد على "الثلاثية الذهبية"

أكد النائب فريد الخازن “الوقوف إلى جانب بكركي بوصفها الدرع الوطنيّ الأوّل لسيادة لبنان ووحدته وتنوّعه، خصوصاً في هذه اللحظة المصيريّة التي يتعاطى معها البطريرك بمسؤوليّة وحكمة واعياً ومُدركاً تماماً لخارطة الطريق الأصحّ لانتشال لبنان من القعر الذي وصل إليه”.

ونقل الخازن خلال زيارته الراعي اليوم عن البطريرك تأييده لـ”ثلاثيّة ذهبيّة لن يتراجع عنها، وهي “الطائف، الدستور والميثاق الوطني”، وهو الأمر الذي أبلغه للقوى السياسيّة التي زارته في الأيّام الأخيرة”.

وذكّر بأنّ “البطريرك يعتبر ان لبنان لم يخرج تاريخياً من الازمات الا بمساعدة ومؤازرة دولية في اكثر من مرحلة انطلاقاً من موقعه كعضو مؤسّس للأمم المتحدة”. وأكّد “أننا حرّاس بكركي تاريخياً، كما سنكون اليوم في السراء والضراء”.

ولفت الخازن إلى أنّ “الحضور في بكركي غداً السبت سيكون شعبياً بإمتياز وليس سياسياً، تعبيراً عن الثقة الشعبيّة الواسعة، من مختلف الطوائف، بشخص البطريرك”، مُضيفاً: “صرح بكركي مفتوح للجميع وهو سيبقى الملجأ الآمن للبنانيين”.

كما استبقى البطريرك الراعي النائب الخازن على مأدبة الغداء.