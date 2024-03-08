الخازن: المطلوب إعادة النظر في كيفية إدارة النافعة والميكانيك

أكّد النائب فريد هيكل الخازن أنّ “الفراغ الدستوري نتيجة عدم انتخاب رئيس للجمهورية أثبت أنّ له مفاعيل سلبية جداً تطال مختلف الإدارات في الدولة”.

وقال، بعد لقائه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي: “النافعة مش ماشية بالبلد، وتسليمها لإدارة عسكريّة خاطئ وهذه الدائرة مدنية ولا يمكن تسليمها للعسكر”، لافتاً إلى أنّ “المطلوب إعادة النظر في كيفية إدارة النافعة والميكانيك وتعيين إداريين لهم خبرة”.

وأضاف: “لن نقبل بأن تبقى النافعة في كسروان مقفلة ومولوي أبدى كل تجاوب وكل اهتمام بأبناء كسروان ووعد بأنّ النافعة ستعيد فتح أبوابها في المدى المنظور”.