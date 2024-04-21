الخازن بحث مع السفير البابوي في آخر المستجدات

إستقبل السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، حيث تم التداول في الأوضاع الداخلية والتطوّرات الإقليمية.

وبعد اللقاء أدلى الخازن، بتصريح قال فيه: “تشرّفت بلقاء سعادة القاصد الرسولي المونسنيور باولو بورجيا، وكانت مناسبة للتداول في التحرّكات الصامتة التي يعتمدها قداسة البابا فرنسيس لدعم لبنان في هذا الإختباط القائم في المنطقة، وإنحباس الصوت المسيحي فيه. كما تطرّقنا إلى الأوضاع الداخلية التي إطّلع عليها سعادته من خلال تزويده بالأجواء التي آلت إليها العلاقات المسيحية – المسيحية، وأهمية تماسكها في هذا الظرف الدقيق الذي يجتازه لبنان، فضلاً عن شدّ أواصر الوحدة بين اللبنانيين. وشكرته على زياراته التي قام وسيقوم بها إلى الجنوب لمؤازرة أبنائه، وتحفيزهم على الصمود، فضلاً عن جولاته على الرعايا هناك مُشاركاً في القداديس التي يقومونها على نية السلام في لبنان والمنطقة، وتم تأكيد الدور الأساسي لليونيفيل باعتبارها عاملاً للسلام والأمن وحماية المدنيين في المنطقة”.