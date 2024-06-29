الخازن بعد لقائه الراعي: البطريرك يرفض وصف حزب الله بالإرهابي

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي النائب فريد هيكل الخازن,

وبعد اللقاء قال الخازن “بكركي دائماً على حقّ وأستنكر الكلام الذي طال البطريركية المارونية”، مشيراً إلى ان “ردود الفعل على مواقف الراعي في غير محلّها والبطريرك يرفض وصف حزب الله بالإرهابي”.

أضاف الخازن: “ما حصل “غيمة ولازم تمرق” ونحن اليوم في لبنان يجب أن نتفهّم بعضنا البعض والظّرف يتطلّب التكاتف ونحن بأمسّ الحاجة إلى مواقف بكركي التي تجمع اللبنانيين ولا تفرّقهم”.

وختم: أنا ضدّ الحرب وضدّ “وحدة الساحات” ولكن اليوم “مش وقت نصفّي حساباتنا”.