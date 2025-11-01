السبت 10 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 1 نوفمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الخازن: تلاعب إعلامي خطير لضرب الرئاسة وإضعاف الدولة.. ودعم الجيش واجب وطني

منذ 50 دقيقة
الوزير السابق وديع الخازن

الوزير السابق وديع الخازن

A A A
طباعة المقال

قال الوزير السابق وديع الخازن في بيان: “في الآونة الأخيرة، نشهد تداولًا إعلاميًا غير مسؤول يعتمد على اختلاق أو تضخيم «مصادر» بهدف إحراج رئيس الجمهورية. هذا الأسلوب لا يخدم الوطن، بل يزيد الانقسام ويضع الدولة في موقف ضعف أمام شركائها الدوليين، ويؤثر سلبًا على صدقية الرأي العام”.

وتابع: “إن ما أكّده رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بتكليف قائد الجيش العماد رودولف هيكل بالتصدي لأي اعتداء من الجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية الجنوبية المُحرّرة، هو موقف واضح وصريح يعكس التزام الدولة بحماية سيادتها وأمن المواطنين. ولا بدّ من التذكير أنّ دعم الجيش واجب وطني، وأي محاولة لاستغلال الإعلام أو تضخيم «المصادر» لإثارة الفتن تعرقل الجهود الصادقة لتوحيد الموقف الوطني وحماية البلاد. فالحفاظ على الجيش ومؤسسات الدولة هو أساس حماية لبنان وسيادته واستقراره”.

ودعا إلى “توخي الدقة والمصداقية في نقل الأخبار في هذا الظرف الحسّاس، والاعتماد على الحقائق الموثوقة، لتجنب أي تضليل أو تأجيج غير مُبرر”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

الشيخ بهاء رفيق الحريري
بهاء الحريري في ذكرى مولد رفيق الحريري: لن ننحني أمام من اغتالوا الحلم ولن نصمت أمام من دمّروا الوطن
النائب غسان حاصباني
حاصباني: لبنان بين “مطرقة” الضربات الإسرائيلية و“سندان” سلاح حزب الله.. والوقت ينفد
رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع
جعجع يستقبل مجلس بلدية حامات في معراب.. بحث في شؤون البلدة وتحديات المرحلة

الأكثر قراءة

الولايات المتحدة - لبنان
واشنطن: لبنان أضاع الفرصة ونستعدّ للأسوأ!
جنود إسرائيليون بالقرب من الحدود مع لبنان
خطة إسرائيل خطيرة في جنوب لبنان.. ومشاريع اقتصادية ضخمة لاستقطاب أبناء القرى الحدودية!
الأمير أندرو . رويترز
الملك تشارلز يجرد شقيقه آندرو من ألقابه ومن منزله