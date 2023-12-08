الخازن: سيُعاد فتح الدوائر العقارية سريعًا

أعلن النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه على منصة “إكس”، أنّه “سيُعاد فتح الدوائر العقارية سريعًا”.

الخازن اعتبر أنّ إقفال هذه الدوائر كان مدمرًا على المستوى الاقتصادي والمالي دفع ثمنه الشعب برمته، والموظف المرتكب كان في جبل لبنان فقط، أما في باقي المناطق فكان من أنزه الناس”.

سيُعاد فتح الدوائر العقارية سريعاً،

كان اقفالها مدمراً على المستوى

الاقتصادي والمالي دفع ثمنه الشعب برمته والموظف المرتكب كان في

جبل لبنان فقط اما في باقي المناطق

كان من انزه الناس🙃🙃🙃. — Farid Haykal El Khazen (@FaridHaykalElKh) December 8, 2023