الثلاثاء 23 ذو الحجة 1444 ﻫ - 11 يوليو 2023 |
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الخازن عن مشهد الحضانة: جريمة لا يتحملها أي عقل بشري

منذ 12 دقيقة
النائب فريد هيكل الخازن

النائب فريد هيكل الخازن

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أكد النائب فريد هيكل الخازن أن “مشهد الحضانة أمس لا يمكن توصيفه إلا بمشهد انحطاطي مقرف ومقزّز، لامرأة من المفترض أن تكون أمًّا ثانية لأطفال وضعوا بأمانتها وعهدتها”.

وأضاف الخازن في تغريدة له عبر “تويتر”: “إنها جريمة لا يتحملها أي عقل بشري! التقدير الكامل للقضاء ووزارة الصحة لاتخاذهما إجراءات صارمة لمنع استمرار قذارة هذه الجريمة”.

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