الخازن عن مشهد الحضانة: جريمة لا يتحملها أي عقل بشري

أكد النائب فريد هيكل الخازن أن “مشهد الحضانة أمس لا يمكن توصيفه إلا بمشهد انحطاطي مقرف ومقزّز، لامرأة من المفترض أن تكون أمًّا ثانية لأطفال وضعوا بأمانتها وعهدتها”.

وأضاف الخازن في تغريدة له عبر “تويتر”: “إنها جريمة لا يتحملها أي عقل بشري! التقدير الكامل للقضاء ووزارة الصحة لاتخاذهما إجراءات صارمة لمنع استمرار قذارة هذه الجريمة”.

مشهد الحضانة أمس لا يمكن توصيفه إلا بمشهد انحطاطي مقرف ومقزّز لإمرأة من المفترض أن تكون أمًّا ثانية لأطفال وضعوا بأمانتها وعهدتها..

إنها جريمة لا يتحملها أي عقل بشري!

التقدير الكامل للقضاء ووزارة الصحة لاتخاذهما اجراءات صارمة لمنع استمرار قذارة هذه الجريمة. pic.twitter.com/1zuqhTzGGR — Farid Haykal El Khazen (@FaridHaykalElKh) July 11, 2023