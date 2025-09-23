الخازن: موقفنا ثابت تجاه سيادة لبنان وحقه في اتخاذ قراره

قال الوزير السابق وديع الخازن، في بيان:”نُشدّد على موقفنا الثابت في احترام سيادة لبنان واستقلال قراره الوطني، مع التعبير عن تحفّظنا الشديد على ما جاء في مقابلة المبعوث الأميركي توم باراك، مع تلفزيون سكاي نيوز، التي قد تحمل إشارات غير دقيقة حول شؤوننا الداخلية”.

تابع:”نودّ التأكيد أن لبنان، مُمثلاً بجيشه ومقاومته الوطنية، وخصوصًا حزب الله، مُلتزم بالكامل تنفيذ القرار الدولي 1701، رغم الخروق اليومية المُتكرّرة والهمجية الإسرائيلية التي تنتهك سيادتنا وتستفز أمننا واستقرارنا. إننا نؤكد مُجدداً أن أهل مكّة أدرى بشعابها، وأن اللبنانيين وحدهم أقدر على إدارة شؤونهم الداخلية بما يحفظ أمنهم وسيادتهم ووحدتهم الوطنية”.

ختم:”ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، والضغط على إسرائيل لاحترام القرار 1701 وتطبيقه، انسجاماً مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يُعزّز الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة”.