الخازن يستمع الى مطالب موظفي النافعة.. إليكم التفاصيل

التقى النائب فريد هيكل الخازن وفدا من موظفي هيئة إدارة السير في النافعة واستمع الى مطالبهم حيث التمس منهم الإصرار على العودة وممارسة اعمالهم بشكل طبيعي، وذلك حفاظا على هذا المرفق العام الحيوي الذي يهمّ المواطنين كافة.

وإذ أكد الخازن متابعة هذه القضية، طالب بـ”صدور قرار شبيه بقرار قضية الدوائر العقارية في جبل لبنان الذي فتح المجال امام الموظفين للعوده الى اعمالهم بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء ووزارة الداخلية”.

من ناحية أخرى، جدد الخازن التأكيد أن “النافعة في سراي جونية ستفتح في وقت قريب كما وعد وزير الداخلية”.