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الخازن يهنئ البيسري: للأمن دور كبير في خوضه معركة مقدسة

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 26 - أغسطس - 2023 2:37 مساءً
الوزير السابق وديع الخازن

الوزير السابق وديع الخازن

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أبرق عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، إلى المدير العام للأمن العام بتكليف اللواء الياس البيسري، مهنئا إياه بعيد الأمن العام الثامن والسبعين.

وقال: “بعد مرور سبعة وسبعين عاما على تأسيسها، تأتي هذه الذكرى لتؤكد أهمية مديرية الأمن العام في سلم الأولويات الوطنية التي تحفظ هيبة الدولة وإحترام القوانين الراعية فيها، والتي تشكل مدماكا أساسيا في مواجهة الأخطار المحيطة بنا، في ظل أشرس الظروف وأدهاها على المصير.

وأضاف الخازن: “قد كان وما زال لهذه المؤسسة الأمنية البارزة دور كبير في خوضها معركة مقدسة من أجل استعادة حقوق لبنان البحرية من العدو الإسرائيلي، وكذلك في ضبط المعابر البرية إنقاذا للقوانين والتعليمات، وهي تكافح الإستنسابية في تطبيق الأنظمة، وتواجه التعسف باستعمال السلطة من أجل الحق الوطني”.

وختم: “أخذ الله بيدكم لما فيه خدمة لبنان وأبنائه ومصيره الدقيق في هذه المرحلة الحرجة من التحولات القائمة في المنطقة”.

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