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الخازن: ١٤ شباط يعود.. ولبنان لا يزال في نفق مظلم

منذ ساعة واحدة
النائب فريد هيكل الخازن

النائب فريد هيكل الخازن

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بمناسبة ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أشار النائب فريد هيكل الخازن عبر “تويتر”، إلى أنّ “١٤ شباط يعود ومعه نعود ونتذكّر مراحل أليمة عاشها لبنان ولا يزال عالقاً في نفق مظلم”.

وأضاف: “في هذه الذكرى، فلنترحّم على الرئيس الشهيد رفيق الحريري وعلى كل شهداء الوطن”.

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