الخازن: ١٤ شباط يعود.. ولبنان لا يزال في نفق مظلم

بمناسبة ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أشار النائب فريد هيكل الخازن عبر “تويتر”، إلى أنّ “١٤ شباط يعود ومعه نعود ونتذكّر مراحل أليمة عاشها لبنان ولا يزال عالقاً في نفق مظلم”.

وأضاف: “في هذه الذكرى، فلنترحّم على الرئيس الشهيد رفيق الحريري وعلى كل شهداء الوطن”.

يعود ١٤ شباط ومعه نعود ونتذكّر مراحل أليمة عاشها لبنان ولا يزال عالقاً في نفق مظلم.

في هذه الذكرى، فلنترحّم على الرئيس الشهيد رفيق الحريري وعلى كل شهداء الوطن. pic.twitter.com/OoNkGo1czf — Farid Haykal El Khazen (@FaridHaykalElKh) February 14, 2023