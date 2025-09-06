"الخريف" على الباب.. حرارة منخفضة وأمطار!

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يسيطر طقس صيفي معتدل على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل وأعلى منها فوق الجبال والداخل، ويستمر حتى يوم الاثنين المقبل حيث يتحوّل الى متقلب نسبياً بسبب تأثير منخفض جوي متوسط الفعالية مركزه وسط تركيا.

معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين ٢٤ و٣٢، في طرابلس بين ٢٢ و٣١ درجة وفي زحلة بين ١٦ و٣٢ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل بدرجات الحرارة مع احتمال تساقط الرذاذ شمال البلاد فترة بعد الظهر.

الأحد: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، كما تنشط الرياح مع احتمال تساقط أمطار خفيفة في الفترة المسائية خاصة في المناطق الجنوبية.

الإثنين: غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات ورياح ناشطة كما تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي في المناطق الداخلية وعلى الجبال، ويتوقع نشوء خلايا رعدية منفردة اعتباراً من بعد الظهر خصوصا شمال البلاد مع تساقط أمطار محلية.

الثلاثاء: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة على الساحل بينما تبقى من دون تعديل في الداخل وعلى الجبال كما تنشط الرياح أحياناً ويرتفع معها موج البحر.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.

الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٥٥ و٧٥%.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

حرارة سطح الماء: ٢٩°م.

الضغط الجوي: ١٠١٣ HPA أي ما يعادل: ٧٦٠ ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: ٠٦:١٤.

ساعة غروب الشمس: ١٨:٥٩.