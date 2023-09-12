الثلاثاء 27 صفر 1445 ﻫ - 12 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الخزانة الأميركية تُدرج ممولي "حزب الله" على قائمة العقوبات

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 12 - سبتمبر - 2023 6:30 مساءً
وزارة الخزانة الأميركية

وزارة الخزانة الأميركية

A A A
طباعة المقال

أدرج اليوم الثلاثاء مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات على لائحة العقوبات، عناصر رئيسية في حزب الله ومساعدين ماليين في أميركا الجنوبية ولبنان.

وتشمل هذه الإجراءات عامر محمد عقيل رضا الذي بالإضافة إلى دوره كعضو بارز في حزب الله، كان أحد الأفراد في حزب الله الذي نفذ الهجوم الإرهابي ضد الجمعية التعاضدية الإسرائيلية الأرجنتينية (AMIA) في الأرجنتين في العام 1994، والذي أسفر عن مقتل 85 شخصًا.

عامر وزملاؤه يديرون مشروعًا تجاريًا لصالح حزب الله، بما في ذلك صادرات الفحم إلى لبنان. وتستهدف هذه الإجراءات سبعة أفراد وكيانات رئيسية في هذه الشبكة التي توّلد إيرادات لأنشطة حزب الله الإرهابية وتمكّن وجود هذه المجموعة الإرهابية وأنشطتها الخبيثة في أميركا اللاتينية.

ومنذ تأسيسه، أنشأ حزب الله بنية تحتية عالمية شاملة تتضمن أنشطة تجارية تتيح لعناصر حزب الله السفر بحرية واستهداف أهداف استراتيجية ونقل المواد والأموال.

    المزيد من أخبار لبنان

    شقير وسنو
    شقير: لبنان يمر في مرحلة قاسية والخوف من حصول انهيار شامل
    وزير العمل ​مصطفى بيرم​
    لجنة فنية موقتة لضمان قانونية قرارات مجلس إدارة الضمان
    وزير الخارجية عبد الله بوحبيب
    بوحبيب بحث مع سفير النمسا في العلاقات الثنائية

    الأكثر قراءة

    الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
    صورة وتفاصيل جديدة عن مطار إيران العسكري في جنوب لبنان
    معدن الليثيوم
    كميات هائلة.. اكتشاف أكبر مخزون لمعدن الليثيوم في العالم
    إيطاليا - الصين
    إيطاليا تصدم الصين بخبر "غير سار"!