الأحد 5 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 30 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الخطاب الوداعي.. عون يوقّع مرسوم استقالة الحكومة ويعد بمرحلة نضال قادمة

منذ 34 ثانية
مناصرو التيار الوطني الحر من أما قصر بعبدا

مناصرو التيار الوطني الحر من أمام قصر بعبدا

A A A
طباعة المقال

أعلن رئيس الجمهورية العماد “ميشال عون” أنه وقّع مرسوم استقالة الحكومة.

وفي خطابه الأخير أمام مناصريه في بعبدا، قال عون: “اليوم لقاء كبير. عدنا من الحجر الى البشر، أرى فيكم رجال مقاومة غالبيتكم كان معي في المعركة الاولى. انتم معي وانا معكم اليوم نهاية مرحلة ولكن هناك مرحلة اخرى فيها نضال قوي. تركت ورائي وضعًا بحاجة الى نضال للانتهاء منه”.

كما أشار إلى أنّ “القضاء لم يعد يحصّل حقوق الناس”، وقال إنّ حاكم المصرف المركزي لم نستطع ايصاله للمحكمة، متسائلًا: “من يحميه، ومن هو شريكه”.

كما اعتبر أنّ “المنظومة الحاكمة منذ 32 عاما أوصلت لبنان إلى المرحلة الحالية، والبلد يحتاج إلى إصلاح”، ذاكرًا أنّهم “عطلوا التحقيق من أجل عدم الوصول إلى الحقيقة في تفجير المرفأ، لأن رئيس مجلس القضاء الأعلى لا يريد التعيينات التي توصلنا إلى الحقيقة وحكمنا اليوم هو ثأري وليس عادلاً”.

هذا ورأى أنّ سرقة المال العام في لبنان أكبر جريمة مالية تحصل في العالم.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب آلان عون
    آلان عون: القلق اليوم هو على مرحلة الفراغ غير المضبوط
    الرئيس ميشال عون قلد إلياس بو صعب وسام الأرز الوطني
    بو صعب: سيعرف الشعب اللبناني المؤامرة التي حيكت في عهد عون
    أنطوان حبشي
    حبشي: ظاهرة إطلاق النار في المناسبات زادت عن حدّها

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جبران باسيل
    منشقون عن التيار يشكلون جبهة ضد باسيل.. ومفاجأة في الأسماء!
    إليسا
    بالفيديو: إليسا تدعم شيرين وتؤدي أغنية "مشاعر" في موسم الرياض
    بعبدا
    استعدادات لمشهد غريب لا يقر به العرف ولا الدستور!