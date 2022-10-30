الخطاب الوداعي.. عون يوقّع مرسوم استقالة الحكومة ويعد بمرحلة نضال قادمة

أعلن رئيس الجمهورية العماد “ميشال عون” أنه وقّع مرسوم استقالة الحكومة.

وفي خطابه الأخير أمام مناصريه في بعبدا، قال عون: “اليوم لقاء كبير. عدنا من الحجر الى البشر، أرى فيكم رجال مقاومة غالبيتكم كان معي في المعركة الاولى. انتم معي وانا معكم اليوم نهاية مرحلة ولكن هناك مرحلة اخرى فيها نضال قوي. تركت ورائي وضعًا بحاجة الى نضال للانتهاء منه”.

كما أشار إلى أنّ “القضاء لم يعد يحصّل حقوق الناس”، وقال إنّ حاكم المصرف المركزي لم نستطع ايصاله للمحكمة، متسائلًا: “من يحميه، ومن هو شريكه”.

كما اعتبر أنّ “المنظومة الحاكمة منذ 32 عاما أوصلت لبنان إلى المرحلة الحالية، والبلد يحتاج إلى إصلاح”، ذاكرًا أنّهم “عطلوا التحقيق من أجل عدم الوصول إلى الحقيقة في تفجير المرفأ، لأن رئيس مجلس القضاء الأعلى لا يريد التعيينات التي توصلنا إلى الحقيقة وحكمنا اليوم هو ثأري وليس عادلاً”.

هذا ورأى أنّ سرقة المال العام في لبنان أكبر جريمة مالية تحصل في العالم.