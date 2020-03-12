الخطة “ب”… 9 مستشفيات لمكافحة “كورونا”

أكد رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، أن” فيروس “كورونا” تحوّل إلى وباء عالمي، ويتطلب وعياً كبيراً لمواجهته وقد بات أزمة وطنية والمطلوب منّا كلبنانيين أن نقف صفاً واحداً في معالجة هذه المشكلة”.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة حمد حسن عقب اجتماع لجنة الصحة النيابية، قال عراجي، “الوقاية أمر مهم جداً، وأطلب ممن يعانون أمراضاً أن يلتزموا منازلهم لأنّ لدينا نقص في معدات التنفس وهذا التدبير يساعد للحد من تطوّر الفيروس”.

وأضاف عراجي، “لدينا 500 جهاز تنفس ومن المفترض منع مضاعفات “كورونا” في لبنان، وبدأنا بتنفيذ الخطة “ب” وهي تقضي بتحضير 9 مستشفيات حكومية في المناطق كافة”.

ولفت إلى أنه “لدينا 9 مستشفيات حكومية يُعمل على تجهيزها من قرض البنك الدولي واثنين وُضعا قيد الاحتياط ولا داعي للهلع، وسيكون هناك مستشفيات في كل المحافظات لمعالجة مرضى فيروس “كورونا”.

وطلب عراجي، من “الفئات الأكثر تضررًا من كورونا التزام البيوت لنحد من تطور المرض وإن لم يعد مستشفى رفيق الحريري يتسع فسنتجه الى الـ”Plan B” أي استخدام المستشفيات الحكومية الثماني التي حددت لاستقبال الحالات.