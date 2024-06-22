الخطوط الجوية الكويتية تزيد السعة الاستيعابية للراغبين بالعودة من لبنان

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية صباح (السبت 22-6-2024) أنه نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، سيتم ترفيع أحجام طائرات الشركة المتجهة إلى بيروت وذلك لزيادة السعة الاستيعابية للركاب الراغبين بالعودة إلى الكويت.

وأكدت الخطوط الجوية الكويتية تنسيقها المستمر مع المعنيين في وزارة الخارجية لتقديم الخدمات المطلوبة سائلين الله أن يحفظ الكويت و شعبها من كل مكروه.

وكانت وزارة الخارجية في دولة الكويت قد جددت مساء (الجمعة 21-6-2024)، دعوتها لجميع المواطنين لعدم التوجه إلى لبنان في الوقت الحالي، نظراً للتطورات الأمنية المتعاقبة التي تشهدها المنطقة.

وأهابت الوزارة في بيان لها، بالمواطنين الكويتيين الموجودين في لبنان، من دون حاجة ملحة، مغادرتها في أقرب وقت ممكن.

ودعت من تتعذر عليه المغادرة إلى التواصل مع سفارة الكويت لدى لبنان بشكل فوري عبر هاتف الطوارئ (0096171171441).