الخطوط الجوية الكويتية تعلن استئناف رحلاتها التجارية إلى بيروت

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن شركة الخطوط الجوية الكويتية أعلنت (الأحد 14-4-2024) استئناف جميع رحلاتها التجارية من بيروت وعمان وإليهما، وذلك بعد أن أعلن كل من لبنان والأردن فتح مجاله الجوي من جديد.

من جهتها، قالت شركة يونايتد إيرلاينز‭‭ ‬‬في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز إنها ألغت رحلة اليوم الأحد المقررة من نيوارك بولاية نيوجيرزي إلى تل أبيب في أعقاب أحدث اضطرابات في الشرق الأوسط.

وشنت إيران الهجوم ردا على ضربة جوية يشتبه بأنها إسرائيلية على قنصليتها في سوريا في الأول من أبريل نيسان أسفرت عن مقتل قادة كبار في الحرس الثوري وجاءت بعد أشهر من المواجهات بين إسرائيل وحلفاء إيران في المنطقة بسبب الحرب في غزة.

ومع ذلك، فإن الهجوم بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة، والتي أُطلق معظمها من داخل إيران، لم يسبب سوى أضرار طفيفة في إسرائيل نظرا لأن معظمها أُسقط بمساعدة حلفاء من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا والأردن.

وأصاب الهجوم قاعدة جوية في جنوب إسرائيل، لكنها استمرت في العمل كالمعتاد، وأصيبت طفلة (سبعة أعوام) بإصابات خطيرة جراء شظايا. ولم ترد تقارير أخرى عن أضرار جسيمة.

وقبل اجتماع مجلس وزراء الحرب في إسرائيل، قال بيني جانتس الوزير في المجلس إن إسرائيل سترد على الهجوم في الوقت الذي تراه مناسبا.

وأضاف في بيان “سنشكل تحالفا إقليميا وسنجعل إيران تدفع الثمن بالطريقة والتوقيت المناسبين لنا”.