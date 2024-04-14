الخطيب: الرد الايراني حق طبيعي

أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، ان “الرد الايراني على العدوان الاسرائيلي على القنصلية الايرانية في دمشق حق طبيعي لايران التي أثبتت انها دولة قوية غير مرتهنة لا تفرط في حقوقها تدافع بعزة وقوة عن كرامة الامة وشعوبها، وسيادتها الوطنية مهما بلغت التضحيات، ونحن نشيد بالشجاعة والحكمة التي ابدتها القيادة الايرانية في تحديد الاهداف والتوقيت انطلاقا من حرصها على ردع الكيان الصهيوني المتمادي في اجرامه وارهابه ضد المدنيين الابرياء وانتهاكه لحرمة المواثيق الدولية والشرائع الدينية والأخلاقية”.

واستنكر بشدة “الدعم المفتوح الذي يتلقاه الكيان الصهيوني من دول تسهم في تشجيعه في ارتكاب المجازر وقتل وتشريد الفلسطينيين مما يجعل هذه الدول شريكة في الأجرام الصهيوني”.

وآمل ان يتعظ قادة الكيان الصهيوني، “فهم جسم غريب في هذه المنطقة ولا مستقبل لهم فيها”.