الخطيب: نحن أمام تحديات وجودية.. ونجهد للإبقاء على الوحدة الداخلية

أشار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، خلال خطبة الجمعة اليوم، إلى أنّ “هناك تحديات وجودية خطيرة متعددة ومتنوعة تواجهنا، أخطار داخلية عبر تخريب الوحدة الوطنية ونشر الفتن الطائفية وأخطار خارجية، هناك عدو يحتل أرضنا ويمارس التهديد بالحرب ويحاصرنا ويعمل على تفكيك بنيتنا الاجتماعية عبر نشر الفساد الثقافي وتغيير المفاهيم وقطع علاقتنا بثقافتنا وديننا وتراثنا وتاريخنا وأمتنا وإنسانيتنا”.

الخطيب لفت إلى أنّ “مؤسسات الدولة كانت لتخفّف كثيرًا من هذه الأعباء وهو من مسؤوليتها وواجبها، ولكن مع الأسف الشعب اللبناني اليوم يفتقد هذه الدولة، نحن لا ننعي الدولة ولا نعمل على إيجاد بديل للمؤسسات الرسمية ويجب أن نسعى كمواطنين لتفعيلها، ولدينا ما نطرحه للخلاص من المرض والداء الذي يجعلها عاجزة وقاصرة وغير فاعلة تنهار عند الاصطدام بأيّ مشكلة واستحقاق داخلي أو خارجي، ونجهد في القيام بأي جهد للإبقاء على الوحدة الداخلية والمصالح الوطنية وإبقائها السقف الذي لا يجوز التضحية به لمصالح طائفية أو مذهبية أو شخصية، وأن تكون مصالح الدولة الاستراتيجية الخط الأحمر الذي لا يجوز لأيّ جهة أن تتجاوزه مهما كانت الأسباب”.