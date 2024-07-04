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الخطيب يستقبل وفد حركة أمل ويبحث معهم شؤونًا فكرية وثقافية

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 4 - يوليو - 2024 2:43 مساءً
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب

نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب

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التقى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب ظهر اليوم في مقر المجلس وفد حركة أمل برئاسة المسؤول التنظيمي لإقليم بيروت الحاج محمد عباني ضم: المفتي الشيخ حسن شريفة، ومسؤول منطقة بئر العبد حسن فاضل، الذي وجّه الدعوة له للمشاركة بإلقاء كلمة في المجلس العاشورائي المركزي الذي تقيمه حركة أمل في منطقة معوض.

واستقبل الخطيب الدكتور محمد طعان الذي قدّم له نسخة من روايته “سيد بغداد قصة الجندي الأميركي الذي اكتشف سر عاشوراء”، وكانت مناسبة جرى خلالها التباحث في الشؤون الفكرية والثقافية، وتمنّى الخطيب لطعان كل التوفيق.

كما استقبل الخطيب القاضي الشيخ يوسف عمرو الذي شكره على مشاركته بإيفاد ممثل عنه في حفل تكريمه في المعيصرة.

    المصدر :
  • وكالات

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