الأثنين 2 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 26 ديسمبر 2022 |
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الخطّة الأمنية في طرابلس.. إليكم حصيلة التوقيفات خلال اليومين الماضيين

منذ 38 دقيقة
قوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي-سعبة العلاقات العامة، أنه في إطار المتابعة التي تقوم بها الشعبة المعلومات لتوقيف المطلوبين والمخلّين بالأمن ضمن مدينة طرابلس، وتنفيذًا للخطّة الأمنية في خلال فترة الأعياد، وبنتيجة عمليات المراقبة التي قامت بها دوريّات الشعبة، تمكّنت من توقيف 16 شخصاً.

والموقوفون هم:

–ع. ح. (من مواليد عام ۱۹۹٤، سوري) أوقف في محلّة دوار الساعة – الميناء من دون أوراق ثبوتية للاشتباه به بأعمال سرقة، وضُبط بحوزته دراجة آلية نوع “ياماها” من دون هيكل خارجي “كاريناج” وبلا لوحات وأوراق، كذلك ضُبط بحوزته “مفك براغي” وسكّين وقفّازات.

–ع. ش. (من مواليد عام ۱۹۹۳، فلسطيني)، أوقف في محلّة التّل على متن سيارة من دون لوحة خلفية، وهو مطلوب للقضاء بموجب /3/ مذكّرات توقيف بجرائم سرقة ومخدّرات، وضبط بحوزته كميّة من المخدّرات و”مقصّ حديد”.

-14 شخصاً ضُبط بحوزتهم كميّات من المخدّرات من أنواع مختلفة وأسلحة من دون تراخيص وممنوعات متعدّدة.

وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المراجع المعنيّة، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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