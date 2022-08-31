الأربعاء 4 صفر 1444 ﻫ - 31 أغسطس 2022 |
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الخليل أحال على وزيري الزراعة والاقتصاد نسخة لتغطية العجز في السلع الأساسية الغذائية

منذ ساعة واحدة

السلع الغذائية

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أحال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل على كل من وزيري الزراعة والاقتصاد والتجارة نسخة من مبادرة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي لتغطية العجز في السلع الأساسية الغذائية، وذلك للإفادة من الحاجات الغذائية والمشاريع الممكن تنفيذها ليصار إلى مخاطبة الهيئة بهذا الشأن.

وجاء في حيثيات المبادرة بموجب الكتاب الذي وجهته الهيئة إلى وزير المالية:
” إن إطلاق هذه المبادرة جاء لتغطية العجز في السلع الغذائية الأساسية نظراً إلى تفاقم حجم العجز الغذائي نتيجة النمو السكاني وتداعيات الأزمات العالمية على صادرات السلع الزراعية وسلاسل الإمداد الغذائي بالدول العربية وارتفاع الأسعار.. ”

وستُفيد وزارة المالية الهيئة لاحقاً، بدراسة عن الحاجات الغذائية والمشاريع الممكن تنفيذها في لبنان في هذا المجال.

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