الخليل أشادت بأجواء "نصف الماراثون" لقوى الأمن الداخلي

أشادت رئيسة جمعية بيروت ماراثون مي الخليل بالأجواء التنظيمية لسباق نصف الماراثون ( 1 ، 21 كلم) الذي نظمته المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي برعاية المدير العام اللواء عماد عثمان ممثلاً بالعميد عصام طقوش رئيس شعبة الشؤون الإدارية تحت شعار: “نركض للإنسانية” وذلك في نسخته الرابعة عشرة التي كشفت مرّة جديدة عن الكفاءة على الصعيد الترتيبات اللوجستية بإشراف رئيس الفرق الرياضية في قوى الأمن الداخلي العميد المتقاعد حسين خشفة وكذلك في البعد الوطني من خلال المشاركة الواسعة من جميع مكونات المجتمع اللبناني الذين وفدوا من كل المناطق اللبنانية وركضوا بروح عالية من التنافس الرياضي حيث جاءت ماهية التوقيت لأصحاب المراكز الأولى جيدة في دلالة واضحة على تطور رياضة الركض في لبنان بفضل الجهود التي يبذلها إتحاد ألعاب القوى مع أندية اللعبة وجمعيىة بيروت ماراثون.

وكانت الخليل حضرت فعاليات السباق إلى جانب كوكبة من الشخصيات الرسمية وممثلي القطاعات العسكرية والأمنية والقطاعات الأهلية والمؤسسات الرياضية وأكّدت في تصريح لها أنّ الرياضة قادرة أن تجمع على الدوام بين كل اللبنانيين وتشيع أجواء من الثقة والإستقرار رغم الظروف والتحديات الصعبة وتنقل صورة حضارية عابقة بإرادة الحياة لكل العالم وشكرت غالياً للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان على جهوده في موقع القيادة وعلى إيمانه بالرياضة كما أسلافه من المدراء العامين السابقين وتمتين العلاقة بين المديرية ومجتمع العدائين والعداءات كما شكرت للعميد خشفه دوره الريادي على هذا الصعيد وسعيه الدائم لتعزيز الشراكة والتعاون اللوجستي مع جمعية بيروت ماراثون كما أشادت بالإجراءات الأمنية للسباق من قبل وحدات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي ومواكبة وحدات من الصليب الأحمر لسلامة المشاركين.