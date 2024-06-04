الخليل استقبل رئيس مجلس إدارة حصر التبغ والتنباك والتقى السفير الإيطالي

إستقبل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل رئيس مجلس إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية- الريجي ناصيف سقلاوي مع محمد ضاهر رئيس جهاز مكافحة التهريب في الريجي ووفد من فريق الجهاز. حيث جرى عرض لعمل الفريق في ضبط البضائع المزوّرة والمهرّبة ووضع اليد على مصانعها في عدد من المناطق اللبنانية.

وتحدث سقلاوي بعد اللقاء، قائلا: “أطلعنا معالي الوزير على فعالية ونشاط جهاز مكافحة التهريب في الريجي الذي استطاع في العام 2024 بالرغم من العدد القليل للعناصر المتوافرة للجهاز من تحقيق إنجازات مهمة جدا”.

وأضاف: “العبرة من هذا الأمر انه عندما تتوافر الإرادة والرعاية البلد بيمشي، بدليل عشرات المداهمات التي حصلت في مختلف المحافظات حيث صادرنا عشرات المطابع والمصانع والمستودعات والبضائع وهذا يعود بوفر للدولة والخزينة وهذا الأمر لم يكن ليتحقق لولا رعاية الوزير الخليل وتجاوبه لنظرة الريجي إزاء موضوع أساسي في استراتيجيتها للتنمية المستدامة ألا وهي مكافحة التهريب”.

وكشف عن مؤتمر صحافي قريب سيعرض فيه المعدات والبضائع المضبوطة المصادرة.

وأشار الى أن “قيمة الغرامات نتيجة المداهمات والمصادرة التي نفذها الجهاز في أربعة أشهر من العام 2024 بلغت 50 مليار ليرة لبنانية”.

وكان الخليل قد التقى اليوم الثلاثاء، سفير إيطاليا الجديد في لبنان Fabrizio Marcelli في زيارة تعارف.