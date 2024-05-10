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الخليل: تحصين الاستقرار المالي يتطلّب سياسية مستقرة

منذ 42 دقيقة
وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل

وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل

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أكد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل في افتتاح أمانة السجل العقاري في جب جنين، “أن تحصين الاستقرارين المالي والنقدي يتطلّب أوضاعاً سياسية مستقرة وتجاوز مشكلاتهما يكمن في جانب باستكمال ما بدأنا به من خطوات إصلاحية في الموازنة السابقة، في موازنة 2025 كما يتطلّب إعادة انتظام الحياة الدستورية”.

ولفت إلى “أن الدوائر العقارية في كل لبنان، بدأت تستعيد عافيتها وسنلمس تحسنا قريبا على صعيد تسهيل معاملات الناس أولا وتحسين إيرادات الخزينة”.
وأوضح أن الهدف من “افتتاح أمانة السجل العقاري في جب جنين، تقريب الادارة الرسمية من الناس والتخفيف عنهم عناء الانتقال والتكاليف”.

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