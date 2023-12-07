الخليل: "رغم كل الضجيج" مشروع الموازنة في صلب مسار التصحيح والإصلاح

إعتبر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، أن “مشروع الموازنة الذي يُناقش راهناً في مجلس النواب، يبقى رغم كل الضجيج في صلب مسار التصحيح والإصلاح الهادف إلى تأمين استقرار مالي ونقدي، وإعادة تفعيل العجلة الاقتصادية”، وأكّد “التعامل بإيجابية مع كل طرح وكل تعديل علمي وواقعي لبنودها، والعمل على زيادة إيرادات الدولة بما يعزز التوازن المالي الذي يخدم تنفيذ المشاريع الملحة “.

كلام الخليل جاء خلال احتفال أقامته إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” في مقرّها الرئيسي في الحدث اليوم.

وقال الخليل، في المناسبة: “تعمّدت اليوم أن أكون بينكم لأستمد من إنجازاتكم الإرادة والعزم والاندفاعة والتفاؤل التي لولاها لما بقي هذا البلد واقفاً”.

وأضاف، “رغم كل ما تهدد لبنان من مخاطر في استقراره على المستويات كافة ومنها الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي سنعبر مطباته بالتضامن وبحمل المسؤولية، سنعبر إلى ساحة إعادة النهوض والإصلاح الذي يوفر العدالة الاجتماعية المنشودة”.

وأكّد الخليل، “في زمن المناقشة المفتوحة على الموازنة العامة التعامل بإيجابية مع كل طرح وكل تعديل علمي وواقعي لبنودها، يخدم المصلحة المالية العليا للبلاد وانتظامها”، وعلى “العمل لزيادة إيرادات الدولة بما يعزز التوازن المالي الذي يخدم تنفيذ المشاريع الملحة التي يجب على الدولة القيام بها، لتعزيز الناتج المحلي وتوفير الخدمات الأساسية، وفي مقدمها الاجتماعية والصحية، والتربوية وسواها”.

وشدّد، على أن “هذه الموازنة، رغم كل الضجيج، تبقى في صلب مسار التصحيح والإصلاح الذي بدأ مع موازنة 2022، بهدف تأمين استقرار مالي ونقدي مستدام، وإعادة تفعيل العجلة الاقتصادية، لتوفير فرص عمل تستقطب شباب لبنان”.