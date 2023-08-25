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الخليل: مرسوم صرف عائدات البلديات أحيل إلى رئاسة الحكومة

منذ 55 دقيقة
آخر تحديث: 25 - أغسطس - 2023 4:14 مساءً
وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل

وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل

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عقد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، مع وفد من رؤساء اتحاد البلديات، في حضور مدير المالية العام جورج المعراوي ومدير الخزينة إسكندر الحلاق اجتماعاً عرض فيه عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل ومن الهاتف الخليوي.

وقد أبلغ الخليل الوفد أن العائدات من الصندوق البلدي المستقل أحيل مشروع مرسوم صرفها من وزارة المالية إلى رئاسة الحكومة بانتظار إقراره في مجلس الوزراء والبالغ قيمته /638/ مليار ليرة لبنانية.

أما في ما يخص العائدات من الرسم البلدي المحصل من الهاتف الخليوي فقد تم إطلاع الوفد على الكتاب الموجه من وزير المالية الى وزارة الاتصالات بهذا الشأن والذي يطلب فيه الخليل إيداع وزارة المالية كشفا تفصيليا للايرادات المحصلة لصالح البلديات من شركات الهاتف الخليوي حتى تاريخ 31/12/2022 والمسددة عبر مصرف لبنان ليصار الى إجراء اللازم وفقا للأصول.

وتطرق البحث أيضا إلى إمكانية الحصول على سلفة خزينة لدفع المساعدة الاجتماعية للعاملين في البلديات، وفق بيان المكتب الاعلامي لوزارة المالية.

 

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