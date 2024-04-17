الخليل يوعز بصرف ألف مليار ليرة للضمان

أعطى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل بعد اجتماعه مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ومدير عام الضمان الاجتماعي محمد كركي، بحضور مدير المالية العام جورج معراوي، تعليماته بالبدء بصرف ألف مليار ليرة لبنانية من المستحقات المرصودة للضمان الاجتماعي من موازنة العام 2024 والبالغة ثلاثة آلاف ومئة مليار ليرة لبنانية، على أن تسدد وزارة المالية المبلغ المتبقي على دفعات شهرية.

وكان الأسمر وكركي عرضا للوزير الخليل أوضاع الضمان، وكشف كركي أن الألف مليار، إضافة إلى الاشتراكات التي ستُجبى نتيجة رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة غلاء المعيشة والحد الأقصى للكسب الخاضع للاشتراكات في فرعي المرض والأمومة إلى تسعين مليون ليرة، سيمكّن الضمان من زيادة تقديماته الاستشفائية والدوائية بشكل ملحوظ، مشيراً إلى أن المضمونين سيلمسون تحسناً في هذه التقديمات في الأسابيع المقبلة.