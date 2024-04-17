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"الخماسية" من بنشعي: نحن مصرّون على استكمال جهدنا لإيجاد حلّ

منذ 18 ثانية
لقاء اللجنة الخماسية مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجيّة

لقاء اللجنة الخماسية مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجيّة

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أكد السفير المصري علاء موسى بعد لقاء اللجنة الخماسية رئيس تيار المردة سليمان فرنجيّة في بنشعي أنه جرى تبادل للأفكار، وقال: “استمعنا إلى رؤية فرنجية في ما خصّ الملف الرئاسي في ظل الانسداد القائم، ونحن مصرّون على استكمال جهدنا لإيجاد حلّ للملف الرئاسي ونأمل في إحداث خرق”.

وأوضح السفير المصري أنه “لم نلتق فرنجية بصفته مرشحا رئاسيا إنّما بصفته السياسية ونحن لا نتحدث بأسماء مرشحين إنّما نتعامل مع فكرة الرئيس طالما جرى انتخابه من القوى السياسيّة اللبنانية”، كاشفا أن “فرنجية تحدّث عن وحدة الدولة وانتمائه لها وعن انفتاحه وهو على استعداد للتفاعل مع أي طروحات بما يخدم وحدة لبنان”.

كما برّر غياب السفير السعودي عن اللقاء بأنه لأسباب صحية، وقال: “تعرّض السفير بالامس لوعكة صحية وهو لن يشارك في بقية لقاءاتنا”.

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