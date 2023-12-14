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"الخماسيّة" تستعجل "ملء الفراغات".. هل يتمدّد صراع "قيادة الجيش" إلى الشارع؟

منذ ساعة واحدة
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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أفادت معلومات من مصادر ديبلوماسية لصحيفة “نداء الوطن” أنّ اللجنة الخماسية جددت التأكيد لمن يعنيهم الأمر “وجوب التمديد لقائد الجيش وعدم انتهاز فرصة نهاية ولاية جوزاف عون لمزيد من الفراغات التي تروق لبعض الأفرقاء وتعقّد الأزمة أكثر”.

وقالت المصادر “إنّ في انتظار لبنان تعقيدات كثيرة قريبًا، وعليه استعجال ملء الفراغات. وهناك استحقاقات ما بعد حرب غزة تشمل لبنان بقوة ما يوجب على لبنان الرسمي أن يكون حاضرًا فيها بقوة”.

بالمقابل، أفادت مصادر متابعة لصحيفة “الأنباء الكويتية”، بأنّ الصراع حول قضية التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، مرشّح للتمدد إلى الشارع، في حال تجاوز مجلس النواب في جلسته التشريعية المقررة اليوم هذا الملف، وتركه في عهدة الحكومة التي ستجتمع صباح غد الجمعة.

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