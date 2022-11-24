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الخوري: القضاء يواجه تحديات جسيمة

منذ 49 دقيقة
وزير العدل هنري خوري

وزير العدل هنري خوري

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أشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري الى أن “القضاء يواجه في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها لبنان تحديات جسيمة، وعلى عاتقه تُلقى مسؤولية الرسالة التي يحملها القضاة والذين يحكمون بإسم الشعب ليبقى القضاة أداة عدل بين الناس”.

كلام الوزير الخوري جاء خلال لقائه دفعة من القضاة الذين أنهوا تدرجهم في معهد الدروس القضائية وأقسموا اليمين القانونية، وذلك في حضور المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري ورئيسة معهد الدروس القضائية القاضية ندى دكروب.

وأكد الخوري أمام القضاة المتخرجين “دورهم ورسالتهم بالارتقاء بصرح العدالة والمساهمة في إعادة الحياة الى صور العدل، والتقيد بالآداب والسلوكيات القضائية”.

تجدر الإشارة الى أن القضاة المتخرجين والبالغ عددهم ٣٤ قاضياً ينتسبون الى قسم القضاء العدلي، وقد أُلحقوا بوزارة العدل تمهيداً لالتحاقهم بالمحاكم.

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