الخوري يبحث مع ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في شؤون قضائية

استقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي “هنري الخوري” في مكتبه في الوزارة، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان ميلاني هاونشتاين يرافقها مستشار البرنامج نينو كرامون.

وتناول البحث جملة من الشؤون القضائية، منها قانون استقلالية السلطة القضائية في شقيه الإداري والعدلي والمراحل التي وصل اليها.

كما تناول وضع القضاء في لبنان بشكل عام وكيفية عودة القضاة الى مزاولة عملهم، بالإضافة الى مساهمة برنامج الأمم في تعجيل تجهيز قصور العدل بالطاقة الشمسية لتأمين التيار الكهربائي وذلك حسناً لسير العمل.