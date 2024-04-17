الخولي بحث مع الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع في ملف النزوح السوري

التقى المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي على رأس وفد، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى في السرايا الحكومية.

وأفاد الخولي في بيان، أن “الاجتماع تناول ملف النزوح واللاجئين عموما، والنزوح السوري خصوصا”.

وقدم الخولي، في مستهل اللقاء، مذكرة مكتوبة إلى الأمين العام، تعكس مخاوف الوفد وهواجسه.

وأكد “أهمية التعاون والحوار بين كل الجهات المعنية لتحقيق عودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين إلى وطنهم لحماية لبنان من تداعيات النزوح الخطيرة على مختلف الأصعدة”.