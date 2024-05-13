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الخير: التنسيق قائم بين الرئيسين نجيب ميقاتي ونبيه بري

منذ ساعتين
أحمد الخير

أحمد الخير

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إعتبر عضو تكتل الإعتدال الوطني النائب أحمد الخير، “ان مسألة هبة المليار يورو جرى تضخيمها، وأن جلسة الأربعاء القادم النيابية التي دعا اليها الرئيس نبيه بري ستضع الامور في نصابها الصحيح”.

وقال في حديث الى قناة “الجديد”:”لا شك أن لبنان كمجتمع مضيف في أمس الحاجة إلى مساعدات على شاملة الهبة الاوروبية بعدما اتضح للجميع انها ليست برشوة لابقاء النازحين ولا شك اننا لبنانيين متفقين على ضرورة تأمين عودتهم الى بلدهم”.

وكشف الخير “ان التنسيق قائم بين الرئيسين نجيب ميقاتي ونبيه بري من أجل التكامل بين المجلس النيابي والحكومة في هذا الملف”.

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